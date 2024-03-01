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ຂ່າວສານ

ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຫວຽດນາມ ລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 17 ໂຄງການໃໝ່

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 1.716 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງມີຜົນສັກສິດ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກວ່າ 22 ຕື້ USD.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕາມກົມໃຫຍ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ, ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 17 ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນບັນລຸກວ່າ 25 ລ້ານ USD, ໃນ 8 ຂະແໜງ; ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນບັນດາຂະແໜງຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍກວມເອົາເກືອບ 40% ແຫຼ່ງທຶນ; ການເຄື່ອນໄຫວດຳເດີນທຸລະກິດອາສັງຫາລິມະຊັບກວມເອົາ 21,5% ແຫຼ່ງທຶນ; ການກໍ່ສ້າງກວມເອົາ 20% ແຫຼ່ງທຶນ.

ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ, ມີ 11 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນຮັບການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາປະເທດດຶງດູດເງິນລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ອາເມລິກາ ກວມເອົາ 26,6% ຍອດເງິນລົງທຶນ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ: ນິວຊີແລນ, ເຢຍລະມັນ, ລາວ, ຈີນ…

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 1.716 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງມີຜົນສັກສິດ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກວ່າ 22 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືສາຍພົວພັນກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເປັນສຳຄັນ, ຖືນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.
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