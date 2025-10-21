Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໂຮ້ຍ​ອານ ສືບ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ນັບ​ພົບ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂລກ

ໂຮ້ຍອານ ສືບຕໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດນັດພົບແຖວໜ້າຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ. ນັບແຕ່ປີ 2012 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ຮັບ 82 ນາມມະຍົດການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຄັດເລືອກ.
ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນຮູບແບບທີ່ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບເມືອງທ່າກ່ຳປັ່ນ ອາຊີ ມີມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາເປັນຢ່າງດີ (ພາບ: TTXVN)

ໄລຍະແຕ່ປີ 2012 – 2025, ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນ 1.324.000 ຕື້ກວ່າດົ່ງ (ປະມານ 58 ລ້ານ USD) ເພື່ອວາງແຜນຜັງສັງລວມ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ. “ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນຮູບແບບທີ່ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບເມືອງທ່າກ່ຳປັ່ນ ອາຊີ ມີມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາເປັນຢ່າງດີ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບແຜນຜັງລົງທຶນອະນຸລັກຮັກສາ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນສັງລວມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 2012 – 2025 ໂດຍ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຄຸ້ມເມືອງ ເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ.

        ມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ມໍລະດົກໂລກ. ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຈາກອົງການ     UNESCO ເມື່ອປີ 1999.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຟງ​ລັງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຟງ​ລັງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກົງກັບຕອນບ່າຍຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ Helsinki, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ແຟງລັງ Alexander Stubb ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແຟງລັງ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
