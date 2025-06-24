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ຂ່າວສານ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິ້ງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າເປັນແຂວງນິງບິ່ງ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນສະພາບການທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ. ເພືອຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ລລັກສະນະໜູນຊ່ວຍກັນລະຫວ່າງ 3 ເເຂດຂອງແຂວງນິງບິ່ງໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຕາມ ຮູບແບບ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ, ຮັບປະກັນຫຼັກການຮັດແໜ້ນ, ກະທັດລັດ, ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທະລຸລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ທັງ​ການ​ສະ​ໜອງ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ທັງ​ການ​ສະ​ໜອງ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ ແຕ່ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດ, ຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ມຸ່ງໄປເຖິງສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ
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