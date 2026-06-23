ຂ່າວສານ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປ້ອງສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍຢູ່ຊູດັງໃຕ້ 23/06/2026 ມີຂອງຂວັນ 500 ພູດລວມມີ: ປຶ້ມ, ປາກກາ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເອກະສານໂດຍ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 ມອບໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມປະຖານ Sunshine, ລັດ Bentiu, ຊູດັງໃຕ້. ໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປ້ອງສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍຢູ່ຊູດັງໃຕ້ (ພາບ: QDND)ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະປະຕິບັດວຽກງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຊູດັງໃຕ້ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງກອງບັນຊາການພາກພື້ນໃນວຽກງານໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກອະຫິວາ ແລະ ໂລກ Ebola,ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບວັດຖຸອຸປະກອນການແພດ ແລະ ແນະນຳການປະຕິບັດການປ້ອງກັນຕ້ານພະຍາດ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມປະຖານ Sunshine. ນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທ້ຈິງ ຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງວັນເດັກອາບຟຼິກກາ (16 ມິຖຸນາ). ມີຂອງຂວັນ 500 ພູດລວມມີ: ປຶ້ມ, ປາກກາ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເອກະສານໂດຍ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 ມອບໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມປະຖານ Sunshine, ລັດ Bentiu, ຊູດັງໃຕ້. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການແມ່ນ ການມອບຕູ້ຢາທາງໂຮງຮຽນ ຮູບແບບໂດຍພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 ກະກຽມດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກໜູນຊ່ວຍທາງໂຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)