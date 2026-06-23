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ຂ່າວສານ

ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ປົກ​ປ້ອງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ຊູ​ດັງ​ໃຕ້

ມີ​ຂອງ​ຂວັນ 500 ພູດ​ລວ​ມ​ມີ: ປຶ້ມ, ປາກ​ກາ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮ່ຳ​ຮຽນ ແລະ ເອ​ກະ​ສານ​ໂດຍ ໂຮ​ງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​ລະ​ດັບ 2 ເລກ 7 ມອບ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ປະ​ຖານ Sunshine, ລັດ Bentiu, ຊ​ູ​ດັງ​ໃຕ້.
ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ປົກ​ປ້ອງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ (ພາບ: QDND)
ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ຢູ່​ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ແລະ ຄຳ​ສັ່ງ​ຂ​ອງກອງ​ບັນ​ຊາ​ການພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານໂລກ​ອະ​ຫິ​ວາ ແລະ ໂລກ Ebola,ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​ລະ​ດັບ​ 2 ເລກ 7 ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມອບ​ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດ ແລະ ແນະ​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ປະ​ຖານ Sunshine. ນີ້​ກໍ່​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແທ້​ຈິງ ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​ລະ​ດັບ 2 ເລກ 7 ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນ​ເດັກ​ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ (16 ມິ​ຖຸ​ນາ). ມີ​ຂອງ​ຂວັນ 500 ພູດ​ລວ​ມ​ມີ: ປຶ້ມ, ປາກ​ກາ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮ່ຳ​ຮຽນ ແລະ ເອ​ກະ​ສານ​ໂດຍ ໂຮ​ງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​ລະ​ດັບ 2 ເລກ 7 ມອບ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ປະ​ຖານ Sunshine, ລັດ Bentiu, ຊ​ູ​ດັງ​ໃຕ້. ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ແມ່ນ ການມອບ​ຕູ້​ຢາ​ທາງ​ໂຮງ​ຮຽນ ຮູບ​ແບບ​ໂດຍ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ກອນ​ໂຮງ​ໝໍ​ກາງ​ສະ​ໜາມ​ລະ​ດັບ 2 ເລກ 7 ກະ​ກຽມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ທາງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ເບື້ອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ຮຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ສືບ​ຕໍ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອດ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທ້​ຈິງ, ເລິກ​ເຊິ​່ງກວ້າງ​ຂວາງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ
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