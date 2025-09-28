ຂ່າວສານ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ປະຕິບັດສຳເລັດ ໜ້າທີ່ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ຢ່າງດີເດັ່ນ 28/09/2025 ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຊູດັງໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2024. ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລວມມີພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທັງໝົດ 63 ຄົນ. ພິທີຕ້ອນຮັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ກັບເມືອປະເທດ (ພາບ: qdnd)ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ໜ້າທີ່ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ຢ່າງດີເດັ່ນກັບເມືອປະເທດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການອາຍຸການປະຕິບັດວຽກງານ.ຜູ້ຕາງໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບດອກໄມ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ໂຮງໝໍ. ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຊູດັງໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2024. ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລວມມີພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທັງໝົດ 63 ຄົນ. ໃນເວລ 1 ປີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ໄດ້ກວດປິ່ນປົວພະຍາດໃກ່ຄົນເຈັບກ່ວາ 2.600 ຄົນ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍການຜ່າຕັດ, ການປິ່ນປົວທີ່ຍາກ. ພ້ອມທັງ, ໂຮງໝໍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແທ້ຈິງ, ໂດຍເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕີລາຄາສູງ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາໂຄງການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂິພາບໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ, ໜູນຊ່ວຍການສຶກສາ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)