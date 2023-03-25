ຂ່າວສານ
ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ຫວຽດນາມ ຮັບຫຼຽນກາຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ Bentiu , ປະເທດຊູດັງໃຕ້, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ 63 ສະມາຊິກຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບັນດາຜົນງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ຫວຽດນາມ. ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ທ່ານນາງ Jane Kony, ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານເຂດຕົວຈິງ ພ້ອມກັບທ່ານ ພົນຕີ Mohan Subramanian ຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາພະນັກງານ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ຫວຽດນາມ ຕໍ່ພາລະກິດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ກຳລັງໝວກເບລາຂຽວທະຫານປະຈຳຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກ່ວາອີກດ້ວຍ.