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ຂ່າວສານ

ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຈັດພິທີສະຫຼຸບປິດສົກຮຽນ 2023 – 2024

ໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດບັນດາການແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ… ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
(ພິທີສະຫຼຸບປິດສົກຮຽນ 2023 – 2024)

ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບປິດສົກຮຽນ 2023 – 2024. ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ບັນລຸຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ມີນັກຮຽນ 20 ຄົນບັນລຸຜົນງານນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂຮງຮຽນກໍ່ຈັດບັນດາການແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ… ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ໃນນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມພາບ “ນ້ອງແຕ້ມປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 134 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2024).

        ໂດຍແມ່ນໂຮງຮຽນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໃນສົກຮຽນ 2023 – 2024, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ມີພະນັກງານ, ຄູອາຈານ 66 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນແຕ່ຂັ້ນເຮືອນລ້ຽງເດັກ - ອະນຸບານ, ຕະຫຼອດຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນນັ້ນ, ມີລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາປະມານ 30%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ເ​ໝ​າ​ະ​ສົມເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ IUU

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ເ​ໝ​າ​ະ​ສົມເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ IUU

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ມີຄວາມມານະພະນາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU; ພ້ອມທັງ ມານະພະຍາຍາມເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC).
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