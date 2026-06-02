ຂ່າວສານ ໂລກລະບາດ Ebola: ສະຫະພັນ ຕ້ານໂລກລະບາດ ໜູນຊ່ວຍເງິນ 60 ລ້ານ USD ເພື່ອພັດທະນາ ວັກຊິນ 02/06/2026 ປັດຈຸບັນ, ສ.ໂກງໂກແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການລະບາດ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊ້ອນັບມື້ນັບຫຼາຍໃນຂອບເຂດ ກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ. ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂກງໂກແລ້ວ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດພະຍາດ Ebola 282 ຄົນ, ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 42 ຄົນ. (ພາບ: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere )ບໍລິສັດ Moderna (ອາເມລິກາ), ຂໍ້ລິເລີ່ມ Vaccine AIDS ສາກົນ (IAVI) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຜະລິດຂອງສະຖາບັນ ໂລຫິດ ອິນເດຍ, ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບເງິນໜູນຊ່ວຍ 60 ລ້ານ USD ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາວັກຊິນຕ້ານ ສາຍ Bundibugyo ທີ່ຫາຍາກຂອງໄວຣັດ Ebola, ທີ່ພວມລະບາດຢູ່ບາງປະເທດອາບຟຼິກກາ. ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະຫະພັນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດສ້າງກຽມພ້ອມຕ້ານໂລກລະບາດ (CEPI) ປະກາດໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາ, ທົດລອງທາງຄລິນິກໄລຍະຕົ້ນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນການທົດລອງໄລຍະຕໍ່ໆໄປ ຖ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນມີຜົນດີ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ Ebola ສາຍ Bundibugyo ຢູ່ເຂດອາບຟຼິກກາກາງ. ປັດຈຸບັນ, ສ.ໂກງໂກແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການລະບາດ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊ້ອນັບມື້ນັບຫຼາຍໃນຂອບເຂດ ກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ. ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂກງໂກແລ້ວ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດພະຍາດ Ebola 282 ຄົນ, ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 42 ຄົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)