ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ປີ.

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ປີ. ຄະນະກຳມະການສຸກເສີນຂອງ WHO ໄດ້ປະກາດສະພາວະສຸກເສີນການແຜ່ລະບາດທົ່ວໂລກຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ອຸປະຖຳ ແລະ ບັນດາມາດຕະການທາງການແພດຊຸມຊົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີເພື່ອຄວບຄຸມໂລກລະບາດ. ໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ WHO ຍັງຖືວ່າ ຫຼາຍປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສັກວັກຊິນໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຕາມຄະນະກຳມະການສຸກເສີນຂອງ WHO ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເມື່ອຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຫຼຸດລົງລະດັບຕ່ຳສຸດນັບແຕ່ເກີດໂລກລະບາດມານີ້, ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຍັງແມ່ນໂລກລະບາດທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໂລກລະບາດປະເທດອື່ນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV