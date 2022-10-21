Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ກໍ່​ສະ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທົ່ວ​ໂລກ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ປີ.

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ປີ.

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກພາຍຫຼັງເກືອບ 3 ປີ. ຄະນະກຳມະການສຸກເສີນຂອງ WHO ໄດ້ປະກາດສະພາວະສຸກເສີນການແຜ່ລະບາດທົ່ວໂລກຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ອຸປະຖຳ ແລະ ບັນດາມາດຕະການທາງການແພດຊຸມຊົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີເພື່ອຄວບຄຸມໂລກລະບາດ. ໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກກໍຕາມ, ແຕ່ WHO ຍັງຖືວ່າ ຫຼາຍປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສັກວັກຊິນໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຕາມຄະນະກຳມະການສຸກເສີນຂອງ WHO ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເມື່ອຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຫຼຸດລົງລະດັບຕ່ຳສຸດນັບແຕ່ເກີດໂລກລະບາດມານີ້, ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຍັງແມ່ນໂລກລະບາດທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໂລກລະບາດປະເທດອື່ນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top