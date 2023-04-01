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ຂ່າວສານ

ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ປະກົດຢູ່ຫຼາຍປະເທດຢູ່ ອາຊີ

ໃນ 28 ວັນມໍ່ໆມານີ້, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ລາຍໃໝ່ກວ່າ 3,57 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ກວ່າ 25.000 ຄົນ.

ໃນບົດລາຍງານອະນາໄມໂຄວິດ- 19 ທົ່ວໂລກ, ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມີນາ, ໃນ 28 ວັນມໍ່ໆມານີ້, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ລາຍໃໝ່ກວ່າ 3,57 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ກວ່າ 25.000 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດໂລກລະບາດໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢູ່ຫຼາຍປະເທດອາຊີ, ຄື: ອິນເດຍ, ມຽນມາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ…, ທາງທິດໃຕ້ ເອີລົບ ແລະ ອາຟະລິກາເໜືອ. ສາຍພັນ XBB.1.5 ຍັງແມ່ນສາຍພັນທີ່ຕິດແປດໄວທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ.

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວັນທີ 29 ກັນຍາ, ທ່ານປ.ອ Maria Van Kerkhove, ຫົວໜ້າກຸ່ມເຕັກນິກກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການ WHO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຄວາມສ່ຽງນາບຂູ່ເຖິງທົ່ວໂລກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງຕົວຢູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ວັນທີ 30 ມີນາ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Wendy Sherman ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ.
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