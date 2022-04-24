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ຂ່າວສານ

ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 508,4 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນກວ່າ 460,8 ລ້ານຄົນ.

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 508,4 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນກວ່າ 460,8 ລ້ານຄົນ.

    

ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງໃນ 30 ວັນຜ່ານມາ. ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕາມການສະຖິຕິຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງໃນ 30 ວັນຜ່ານມາ: ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນຊຸມຊົນຫຼຸດລົງ 56,5%; ຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ 60,5%; ຜູ້ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຫຼຸດລົງ 44,9%; ຜູ້ມີອາການເຈັບໜັກ, ອັນຕະລາຍຫຼຸດລົງ 38,6%.

     ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 22 ເມສາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 10.365 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 2.229 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຕ່ຳສຸດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ມາຮອດປະຈຸບັນ.

        ສ່ວນຢູ່ໃນໂລກ, ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 23 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 508,4 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນກວ່າ 460,8 ລ້ານຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ Sea games 31

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ Sea games 31

ໃນການໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ບາງສະຖານທີ່ຈັດ Sea games 31 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັກນິງ, ກວາງນິງ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Sea games 31 ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ.
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