Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງແມ່ນບັນຫາສາທາລະນະສຸກທີ່ຮີບດ່ວນໃນໂລກ

ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງກໍຕາມ, ແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຄວິດ - 19 ແມ່ນຄົງແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງສະເໜີແນະໃຫ້ບັນດາປະເທດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໂລກລະບາດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃນຂອບຂະໜາດໃຫຍ່.
  ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)  

 ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 14 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກວ່າ 501 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6,21 ລ້ານຄົນ. ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 82,1 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.

ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງກໍຕາມ, ແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຄວິດ - 19 ແມ່ນຄົງແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງສະເໜີແນະໃຫ້ບັນດາປະເທດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໂລກລະບາດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃນຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການ  WHO ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນເມື່ອບາງປະເທດຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ການເຝົ້າລະວັງໂລກລະບາດມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ ຍ້ອນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຢຸດຕິການກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ທາມລາຍຂອງໄວຣັດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ

ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳ, ຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງນັກສຶກສາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ, ປີໃໝ່ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໃນທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງ ຫາຍເຢືອງ - ວຽງຈັນ ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນໜຽວແໜ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top