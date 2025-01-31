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ຂ່າວສານ

ໂບ​ລີ​ເວຍ ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ໂບລີເວຍ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງພັກຂະບວນການກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ (MAS) ຂອງ ໂລລີເວຍ ແລະ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸ່ຍວັນງິ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ (ພາບ:TTXVN)

ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸ່ຍວັນງິ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຣາຊິນ ແລະ ໂບລີເວຍ ທີ່ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Paz, ທ່ານ Arce ປະທານາທິບໍດີ ໂບລີເວຍ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງພັກຂະບວນການກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ (MAS) ຂອງ ໂລລີເວຍ ແລະ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Arce ເນັ້ນໜັກວ່າ ບຸລິມະສິດຂອງ ໂບລີເວຍ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ກະສິກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸ່ຍວັນງິ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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