ຂ່າວສານ
ໂບລີເວຍ ຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ
ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸ່ຍວັນງິ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຣາຊິນ ແລະ ໂບລີເວຍ ທີ່ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Paz, ທ່ານ Arce ປະທານາທິບໍດີ ໂບລີເວຍ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງພັກຂະບວນການກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ (MAS) ຂອງ ໂລລີເວຍ ແລະ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Arce ເນັ້ນໜັກວ່າ ບຸລິມະສິດຂອງ ໂບລີເວຍ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ກະສິກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸ່ຍວັນງິ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.