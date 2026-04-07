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ຂ່າວສານ

ໂທ​ລະ​ເລກ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XVI

ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົວ​ວິ​ຫານ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ
  ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ພາບ: Doãn Tấn/TTXVN)  

ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ເມ​ສາ, ທ່ານ​ເຈິ່ນ​ແທັ​ງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV ສືບ​ຕໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI. ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຄື: ລາວ, ຈີນ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄດ້​ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ.

ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົວ​ວິ​ຫານ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາ​ບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລວງ​ເລິກ ແລະ ແຕກດອກ​ອອກ​ຜົນ.

ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ, ທ່ານ Zhao Leji ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທົວ​ປະ​ເທດ ສ​ປ.ຈີນ ຢັ້ງ​ຢືນຈະ​ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ​ ປະ​ທານສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ລວມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ອົງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົດ​ໝາຍ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ແບ່ງ​ປັນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຈີນ - ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາ​ຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ.

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາ​ຊະ​ອານ​າ​ຈັກ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ Khuon Sudary ໄດ້​​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັ​ງ​ເໝິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ XVI, ​ທ່ານປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້, ເຮັດ​ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ ແລະ ເປີດກວ້າງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ພາ​ກ​ພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ເລ​ມິ​ຮຶງ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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