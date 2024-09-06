ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 79 ປີ
ໃນຈົດໝາຍຝາກເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, Antonio Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອຈົດຈຳຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂວິກິດການດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປີດກວ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບັນດາມາດຕະການລວມ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຝາກເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank – Walter Steinmeier ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາສາຍສຳພັນເລິກເຊິ່ງ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກວ່າອີກ ກໍຄື ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ຝລັ່ງ, Emmanuel Macron, ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຝລັ່ງ ທີ່ມີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນີ້.