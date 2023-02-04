ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 93 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ໂທລະເລກອວຍພອນສະບັບຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກວ່າໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 93 ປີຜ່ານມາ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລິເລີ່ມ ແລະ ນຳພາພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຮອບດ້ານ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວບຄູ່ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຟື້ນຟູພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ປະກອບສ່ວນນຳເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ, ນຳໜ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ນຳໜ້າ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ.