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ຂ່າວສານ

ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi

ອັງກິດ ພ້ອມແລ້ວຈະສະໜອງເຄື່ອງອຸປະຖຳ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ.
ຫວຽດນາມ ຖືກເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ເມື່ອແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ, ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກມາຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຖິງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

        ການນຳບັນດາທ່ານຄື: ກະສັດ ບຣູໄນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ, ເຈົ້າຊີວິ ໄທ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ, ເຈົ້າຊີວິດ ແອັດສະປາຍ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ, ເຈົ້າຊີວິດ ນອກແວ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເບກິດສະຖານ, ການນຳພັກກອມມູນິດ ບັນດາປະເທດ: ອິນເດຍ, ປອກຕຸຍການ, ຝລັ່ງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍມາຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີທີ່ພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ, ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຈາກພາຍຸ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ, ກຳລັງກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດນີ້; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ອັງກິດ ພ້ອມແລ້ວຈະສະໜອງເຄື່ອງອຸປະຖຳ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ອາເມລິກາ.
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