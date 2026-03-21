ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກຊົມເຊີຍໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ (22 ມີນາ 1955 – 22 ມີນາ 2026), ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ. ໃນໂທລະເລກຊົມເຊີຍມີຕອນຂຽນວ່າ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ 71 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳອັນສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະເທດ ລາວ ຍາດໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ; ຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປົວແປງ, ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ສະຫງວນການສະໜັບສະໜູນສູງທີ່ສຸດໃຫ້ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ; ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາທີ່ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຊໍ່ດອກໄມ້, ຈົດໝາຍຊົມເຊີຍເຖິງບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ.