ຂ່າວສານ
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ຍັງປອດໄພ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວສາມັນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ຍັງສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ. ວັນທີ 23 ຕຸລາ ຜ່ານມາ, ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດປະທະກັນ ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ.
“ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ ແລະ ກຳລັງສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ, ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ແລະ ອີຢິບ ພ້ອມທັງ ປາແລັດສະຕິນ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຮີບເລັ່ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດກວດກາຄືນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ. ສົມທົບກັບບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວິທີປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ, ມາດຕະການໜູນຊ່ວຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ”.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ລ້ວນແຕ່ປອດໄພ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍກ່າວເຕືອນວ່າ ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄວນໄປຍັງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນໄລຍະນີ້ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.