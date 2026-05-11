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ຂ່າວສານ

ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ IUU ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ “ສານ​ສົມ​ມຸດ​ຖານ”

“ສານ​ສົມ​ມຸດ​ຖານ” ໄດ້​ສ້າງຂຶ້ນ​ຈາກ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ກະ​ທຳນຳ​​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ ຊາວ​ປະ​ມົງ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ທະ​ເລ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.
  ສານສົມມຸດຖານ (ພາບ: TTXVN)  
ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 9 – 10 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ ໄຕ​ອຽນ ແລະ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ພິ​ເສດ​ຝຸກວັກ, ແຂວງ​ອານ​ຢາງ, ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ​ເຂດ 4, ໜັງ​ສື​ພິມ ກົງຫຼີ, ສານ​ການ​ທະ​ຫານ​ເຂດ 9, ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ອານ​ຢາງ ໄດ້​ປະ​ສາ​ນ​ສົມ​ທົບຈັດ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ທະ​ເລ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມຂໍ້​ກຳ​ນົດ (IUU) ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ “ສານ​ສົມ​ມຸດ​ຖານ”. “ສານ​ສົມ​ມຸດ​ຖານ” ໄດ້​ສ້າງຂຶ້ນ​ຈາກ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ກະ​ທຳນຳ​​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ ຊາວ​ປະ​ມົງ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ທະ​ເລ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ. ຜ່ານ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີແບບສົມ​ມຸດ​ຖານ, ສະ​ພາ​ພິ​ພາກ​ສາ ໄດ້​ໄຈ້​ແຍກ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ທຳຂອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ເມີດ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ IUU ພາ​ໄປ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ທຳ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ, ແຕ່​ການ​ປັບ​ໄໝ​ດ້ານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ປັບ​ໄໝ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ອາ​ຍາ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຕໍ່​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ການ​ຕ້​ານ IUU ຂອ​ງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັດ​ເຫຼືອງ ຂອງ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ລົບ(EC) ຕໍ່​ສິນ​ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ, ກໍ່​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ແກ່ ວິ​ວັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສາ​ກົນ​ດ້ານ​ສິນ​ທະ​ເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ຢ່າງ​ແຮງ​ຮູບ​ແບບ​ສາມ​ອົງ​ການ​ລວມ​ມີ: ລັດ - ສະ​ຖາ​ບັນ, ໂຮງ​ຮຽນ - ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເພື່ອທະ​ລຸ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ພັ​​ດທະ​ນາ ແລະ ຫັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເປັນ​ການ​ຄ້າ.
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