ຂ່າວສານ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບ IUU ດ້ວຍຮູບແບບ “ສານສົມມຸດຖານ” 11/05/2026 “ສານສົມມຸດຖານ” ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄະດີໃນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການກະທຳນຳກຳປັ່ນ ແລະ ຊາວປະມົງໄປຍັງເຂດທະເລຕ່າງປະເທດຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ. ສານສົມມຸດຖານ (ພາບ: TTXVN) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ໄຕອຽນ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເຂດພິເສດຝຸກວັກ, ແຂວງອານຢາງ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4, ໜັງສືພິມ ກົງຫຼີ, ສານການທະຫານເຂດ 9, ຄະນະໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ຄະນະພັກແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ປະສານສົມທົບຈັດການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ດ້ວຍຮູບແບບ “ສານສົມມຸດຖານ”. “ສານສົມມຸດຖານ” ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄະດີໃນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການກະທຳນຳກຳປັ່ນ ແລະ ຊາວປະມົງໄປຍັງເຂດທະເລຕ່າງປະເທດຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ. ຜ່ານການດຳເນີນຄະດີແບບສົມມຸດຖານ, ສະພາພິພາກສາ ໄດ້ໄຈ້ແຍກຜົນຕາມມາດ້ານນິຕິທຳຂອງການກະທຳລະເມີດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ IUU ພາໄປເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານນິຕິທຳທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ການປັບໄໝດ້ານບໍລິຫານຕະຫຼອດຮອດການປັບໄໝລົງໂທດທາງອາຍາ, ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການຕ້ານ IUU ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ(EC) ຕໍ່ສິນທະເລ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ ວິວັດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນດ້ານສິນທະເລ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)