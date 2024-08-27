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ຂ່າວສານ

ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງຮຽນ Fulbright ຫວຽດນາມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Fulbright ຫວຽດນາມ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວສະເໝີໃຫ້ຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງຮຽນ Fulbright ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Fulbright ຫວຽດນາມ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Fulbright ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານປີ 2023. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Fulbright ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ພວມນັບມື້ນັບພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນເລື່ອງເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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