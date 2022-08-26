ຂ່າວສານ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງກຳລັງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດເວົ້າສະເພາະ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ສປປ.ລາວ. ໂຄງການມີເນື້ອທີ່ 6,5 ເຮັກຕາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຄາດວ່າ, ພາຍຫຼັງນຳເຂົ້າໃຊ້ການ, ໂຄງການຈະມີພື້ນຖານວັດຖຸຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການບຳລຸງສ້າງ, ສິດສອນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ດ້ວຍຈຳນວນສຶກສາ 1.200 ຄົນ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ 150 ຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງກຳລັງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດເວົ້າສະເພາະ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເພື່ອຄວາມຍື່ນຍົງຄົງຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຂອງ 2 ຊາດ.
ກ່ຽວກັບຝ່າຍ ລາວ, ທ່ານພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ, ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ໜຊ່ວຍເຫຼືອ, ໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງວິທະຍາຄານການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງຄວາມສະຫງົບ ລາວ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ພິເສດແມ່ນໃນວຽກງານການສຶກສາທິດສະດີການເມືອງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)