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ຂ່າວສານ

ແອັດສະປາຍ ຈັບຕົວແຮກເກີຖືກສົງໄສວ່າບຸກໂຈມຕີບັນດາປະເທດ ນາໂຕ

ຕຳຫຼວດ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ໄດ້ຈັບຕົວແຮກເກີ 3 ຄົນທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດແນໃສ່ ແອັດສະປາຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນ.
ສຳນັກງານ ນາໂຕ ຢູ່ ບຣຸກແຊນ (ແບນຊິກ) (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຕຳຫຼວດ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ໄດ້ຈັບຕົວແຮກເກີ 3 ຄົນທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດແນໃສ່ ແອັດສະປາຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນ ໃນອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (ນາໂຕ) ດ້ວຍຈຸດປະສົງກໍການຮ້າຍ.

ກຳລັງປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແອັດສະປາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຜູ້ຖືສົງໄສດັ່ງກ່າວຖືກຈັບຕົວ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາວ່າເຂົ້າຮ່ວມການບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດແບບບໍ່ໃຫ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການ (DDoS) ແນໃສ່ບັນດາອົງການລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດ. ຕຳຫຼວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການຈັບຕົວຈັດຂຶ້ນຢູ່ Manacor ຢູ່ເຂດເກາະ Mallorca ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ Balearic ຂອງ ແອັດສະປາຍ, ກໍຄືຢູ່ Huelva ແລະ  Seville, ທາງພາກໃຕ້ ແອັດສະປາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ສັດ​ທີ 17 ຂອງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ກະ​ສັດ​ທີ 17 ຂອງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ກະສັດທີ 17 ຂອງ ມາເລເຊຍ, Sultan Ibrahim ໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນພິທີບັນລັງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ພະລາດສະວັງລາດຊະການ ມາເລເຊຍ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລຳເບີ.
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