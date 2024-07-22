ຂ່າວສານ
ແອັດສະປາຍ ຈັບຕົວແຮກເກີຖືກສົງໄສວ່າບຸກໂຈມຕີບັນດາປະເທດ ນາໂຕ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຕຳຫຼວດ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ໄດ້ຈັບຕົວແຮກເກີ 3 ຄົນທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດແນໃສ່ ແອັດສະປາຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນ ໃນອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (ນາໂຕ) ດ້ວຍຈຸດປະສົງກໍການຮ້າຍ.
ກຳລັງປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແອັດສະປາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຜູ້ຖືສົງໄສດັ່ງກ່າວຖືກຈັບຕົວ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາວ່າເຂົ້າຮ່ວມການບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດແບບບໍ່ໃຫ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການ (DDoS) ແນໃສ່ບັນດາອົງການລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດ. ຕຳຫຼວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການຈັບຕົວຈັດຂຶ້ນຢູ່ Manacor ຢູ່ເຂດເກາະ Mallorca ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ Balearic ຂອງ ແອັດສະປາຍ, ກໍຄືຢູ່ Huelva ແລະ Seville, ທາງພາກໃຕ້ ແອັດສະປາຍ.