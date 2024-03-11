ຂ່າວສານ
ແມ່ຍິງ ທາບເມື່ອຍ, ດົ່ງທາບ Startup ດ້ວຍການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ
ນັບແຕ່ຕອນຍັງບໍ່ລຶ້ງ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ຍັງຮູ້ສຶກອາຍເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດ livestream ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຄັ້ງທຳອິດ ໃນບັນດາສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີເອື້ອຍນ້ອງຫຼາຍຄົນສາມາດ livestream ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂາຍເຄື່ອງ, ຍ້ອນມີການແນະນຳ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາການ livestream ຂອງສະໂມສອນ Startup.
ເອື້ອຍ ໂຮ່ທິຢ້ຽມທູຍ, ຫົວໜ້າ ສະໂມສອນ ແມ່ຍິງ Startup ເມືອງທາບເມື່ອຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:
ລູກຄ້າເກົ່າເຮົາຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ມີອີກວິທີການໜຶ່ງເພື່ອຂາຍເຄື່ອງນັ້ນແມ່ນ Livestream. ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ການຊື້ເຄື່ອງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຢູ່ຊົນນະບົດ ບໍ່ຮູ້ວິທີການຂາຍເຄື່ອງແບບນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ສະໂມສອນແມ່ຍິງ ໄດ້ຝືກອົບຮົບໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຂາຍເຄື່ອງ livestream. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ຮູ້ວິທີເຮັດ ແລະ ບໍ່ອາຍຄືເມືອກ່ອນແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ, ຫ້ອງຝືກອົບຮົມກໍ່ມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ປະສິດທິຜົນຜ່ານການຂາຍເຄື່ອງບົນພື້ນຖານສື່ສັງຄົມອອນໄລຕ່າງໆແມ່ນດີຫຼາຍ.
ເອື້ອຍ ຫງວຽນທິຈີ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ ລຽມຈີ, ຕາແສງ ເຈື່ອງຊວັນ, ເມືອງ ທາບເມື່ອຍ ແບ່ງປັນວ່າ ປັດຈຸບັນ ການ Livestream ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ Tiktok ແມ່ນຊ່ອງທາງຂາຍເຄື່ອງຕົ້ນຕໍຂອງເອື້ອຍ, ນອກຈາກວິທີການຂາຍເຄື່ອງແບບເກົ່າໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ:
ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຂາຍເຄື່ອງບົນພື້ນຖານທາງໄກ ຄຶ: Facebook, zalo… ຍ້ອນວ່າ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວິທີການເອົາບົດຂຽນລົງ, ບໍ່ຮູ້ວິທີຖ່າຍທຳວີດີໂອ. ດົນໆຈຶ່ງເອົາລົງ ເທື່ອໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີລູກຄ້າ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ເຂົ້າຮຽນກັບບັນດາຫ້ອງຝືກອົບຮົບ ກໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮູ້ວິທີການເຮັດແນວໃດເພື່ອສາມາດຂາຍເຄື່ອງໃນບັນດາສື່ສັງຄົມອອນໄລຄື: Facebook, zalo… ພິເສດແມ່ນ Tiktok. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂາຍດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເມື່ອກ່ອນ. ປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງແຫ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂາຍໄປຍັງທົ່ວທຸກບ່ອນ, ໄປໄກຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ບັກກ້ານ, ບັກຢາງ, ລ້າງເຊີນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ເອື້ອຍ ເຈິ່ນທິຈິງ ເຈົ້າຂອງຮາກຖານຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດເຂົ້າໜົມ ຟາດຮຸຍ ຢູ່ເທດສະບານ ໝີອານ, ເມືອງ ທາບເມື່ອຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການແນະນຳວິທີຂາຍເຄື່ອງ Livestream ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ເອື້ອຍກໍ່ໄດ້ Livestream ເພື່ອຂາຍເຄື່ອງ, ຍ້ອນວ່າໄດ້ຂາຍເຄື່ອງໃນຫຼາຍພື້ນຖານສື່ສັງຄົມອອນໄລ ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 10 ເທົ່າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໂອກາດບຸນເຕັດ ຫວຽດນານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເອື້ອຍຫາກໍ່ກ້າທີ່ຈະລົງທຶນເຄື່ອງຈັກຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ. ການຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດດ້ວຍມືໄປຍັງການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ:
ຍ້ອນມີການລົງທຶນເຄື່ອງຈັກ ດັ່ງນັ້ນລາຄາກໍ່ດີກວ່າ, ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກໍ່ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ການເຮັດດ້ວຍມືບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍ, ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ບັງຄັບຕ້ອງຫັນປ່ຽນໄປນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ.
ນອກຈາກການແນະນຳດຳເນີນທຸລະກິດໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງແລ້ວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ ແລະ ສະໂມສອນ ແມ່ຍິງ Startup ຢູ່ທາບເມື່ອຍ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ, ແນະນຳສະມາຊິກສະມາຄົມປັບປຸງເອກະສານ, ລະບຽບການ, ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນບັນລຸຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ສະບຽງອາຫານ, ຈົດທະບຽນຜະລິດຕະພັນ OCOP ເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນໄດ້ດີກ່ວາ, ເປັນຕົ້ມແມ່ນຂຸດຄົ້ນບັນດາຊ່ອງຈຳໜ່າຍໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ Startup ຂອງເອື້ອຍນ້ອງສະມາຊິກເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ປີ 2023, ມີຜະລິດຕະພັນ 20 ຢ່າງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ Startup. ປັດຈຸບັນ ເມືອງທາບເມື່ອຍ ມີຜະລິດຕະພັນ Startup 47 ຢ່າງ , ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນດຳເນີນທຸລະກິດ ຂາຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ອັນໄດ້ນຳລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິມາໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ, ສິ່ງພິເສດແມ່ນບັນດາເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຕະຫຼາດ.