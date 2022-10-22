ຂ່າວສານ
ແມ່ຍິງ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ນັບພັນປີ
ການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ - ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກວມເອົາ ½ ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບພັນປີ.
ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ພົບປະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະກັບການນຳ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ເກືອບ 150 ທ່ານ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ - ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກວມເອົາ ½ ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບພັນປີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ກວ່າ 76 ປີຜ່ານມາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບທາງດ້ານຈັນຍາບັນ, ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງຕົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ; ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາຊົນ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ສົມກັບການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV