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ຂ່າວສານ

ແມ່​ຍິງ​ ສວ​ມ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ນັບ​ພັນ​ປີ

ການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ - ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກວມເອົາ ½ ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບພັນປີ.

ການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ - ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກວມເອົາ ½ ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບພັນປີ.

    

ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ພົບປະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ 

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະກັບການນຳ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ເກືອບ 150 ທ່ານ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ - ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກວມເອົາ ½ ປະຊາກອນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕັດສິນໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດນັບພັນປີ.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ກວ່າ 76 ປີຜ່ານມາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບທາງດ້ານຈັນຍາບັນ, ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງຕົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ; ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາຊົນ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ສົມກັບການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.

 

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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