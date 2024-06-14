ຂ່າວສານ
ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈ, ການກະທຳອັນຈົບງາມໃນການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງບຸກຄົນທີ່ອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ລັກສະນະຍືນຍົງໃນການບໍລິຈາກເລືອດ, ຕ້ອງຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງສູນໂລຫິດສ້າງ ກັບໂຮງໝໍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາແບບຢ່າງບໍລິຈາກເລືອດດີເດັ່ນ ພ້ອມກັບຜູ້ອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເມດຕາ, ເຊິ່ງເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ແບ່ງປັນຢອດເລືອດຂອງຕົນເພື່ອສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ, ເປັນຜູ້ໂຄສະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມກັນແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈ, ຄວາມໝາຍອັນຈົບງາມຂອງການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ”.