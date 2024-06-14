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ຂ່າວສານ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ນ້ຳ​ໃຈ, ການ​ກະ​ທຳ​ອັນ​ຈົບ​ງາມ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອ​າ​ສາ​ສະ​ໝັກບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບໍລິຈາກເລືອດສາກົນຄົບຮອບ 20 ປີ (ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2004 – 14 ມິຖຸນາ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງບຸກຄົນທີ່ອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ລັກສະນະຍືນຍົງໃນການບໍລິຈາກເລືອດ, ຕ້ອງຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງສູນໂລຫິດສ້າງ ກັບໂຮງໝໍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາແບບຢ່າງບໍລິຈາກເລືອດດີເດັ່ນ ພ້ອມກັບຜູ້ອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເມດຕາ, ເຊິ່ງເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ແບ່ງປັນຢອດເລືອດຂອງຕົນເພື່ອສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ, ເປັນຜູ້ໂຄສະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມກັນແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈ, ຄວາມໝາຍອັນຈົບງາມຂອງການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ແບບທາງໄກກັບລະບົບສານໃນທົ່ວປະເທດ.
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