ຂ່າວສານ
ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊາວໜຸ່ມພາກພື້ນ ອາຊຽນ
ເວທີປາໄສສາກົນ ກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ ນີ້. ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ - ບົດຮຽນປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດ”, ເວທີປາໄສຈະດຳເນີນຕາມຮູບແບບໂດຍເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ. ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນຈະປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊາວໜຸ່ມໃນທຸກຂົງເຂດ; ກົນໄກສົມທົບກັນໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິງ່າ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ທັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນ, ປະສົບການທີ່ດີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ + ເພື່ອໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີສ້າງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມຂອງໂລກ ກໍຄືບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ”.