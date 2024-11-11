ຂ່າວສານ
ແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມ startup ຈາກການພັດທະນາ Digital content ຢູ່ ເຊີນລາ
ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກເຂດດິນແດນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພ້ອມກັບຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ຊາວໜຸ່ມຢູ່ເມືອງ ຟູ່ອຽນ, ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ “ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ” ເພື່ອສ້າງບັນດາຮູບແບບເສດຖະກິດບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງ. ຜ່ານການນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການພັດທະນາຮູບແບບສວນ, ໜອງ, ຄອກ, ມີຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນແບບຢ່າງຄືຊາວໜຸ່ມ ຮ່າວັນສ໋າງ ທີ່ທາງລາຍການຈະແນະນຳໃນມື້ນີ້, ໄດ້ກາຍເປັນບັນດາແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ເຊີນລາ…
ອ້າຍ ຮ່າວັນສ໋າງ, ອາຍຸ 28 ປີ, ຢູ່ບ້ານ ງ່ວນ, ຕາແສງ ເມື່ອງແທັງ, ເມືອງ ຟູ່ອຽນ, ແຂວງ ເຊີນລາ, ກ່ອນນີ້ເຄີຍເປັນກຳມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍາມໃດອ້າຍກໍ່ມີແນວຄິດເຮັດວຽກງານໃດໜຶ່ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງມີລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ, ທັງຢູ່ໃກ້ຄອບຄົວ, ສິ່ງນີ້ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ອ້າຍ startup.
ພາຍຫຼັງເວລາທັງເຮັດ, ທັງຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງ, ປີ 2020, ອ້າຍ ຮ່າວັນສ໋າງ ຕັດສິນກັບເມືອບ້ານ, ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຄອບຄົວ ແລະ ປະຕິບັດຮູບແບບເສດຖະກິດສວນ, ໜອງ, ຄອກ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ດີຈີຕອນຄອນເທນເທື່ອລະກ້າວ. ບັນດາຄຼິບຖ່າຍກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດອອກແຮງງານປະຈຳວັນ, ຄື: ເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ໄປຫາໜໍ່ໄມ້ປ່າ…, ມີຄຳບັນຍາຍເປັນພາສາ ອັງກິດ ເຊິ່ງອ້າຍ ສ໋າງ ໄດ້ຖ່າຍຈາກເລື່ອງຈິງ, ໃກ້ຊິດຕິດພັນ, ເອົາລົງໃນບັນດາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ບັນດາຄຼິບດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍຄົນ, ມີຫຼາຍຄົນເບິ່ງ, ຕິດຕາມ, ແບ່ງປັນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ອ້າຍ ຮ່າວັນສ໋າງ ໄດ້ມີກຳໄລສູງ.
“ຮູບແບບ startup ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໃໝ່ອ່ຽມ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເມົາມົວເຄື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຖ່າຍຄຼິບ, ອັດສຽງ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງໂຄງການນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊອກຮູ້ທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາຈາກບັນດາຜູ້ເຮັດກ່ອນ, ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ນຳ”.
ປີ 2022, ອ້າຍ ຮ່າວັນສ໋າງ ສືບຕໍ່ປັບປຸງເຂດໂນນພູຂອງຄອບຄົວ, ລົງທຶນເຮັດຄອກເຮັດສວນ, ຂຸດດິນເຮັດໜອງລ້ຽງປາ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ລົງທຶນຊື້ເຄື່ອງຖ່າຍຄຼິບ, ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອສ້າງບັນດາຄຼິບທີ່ມີຄຸນນະພາບຮັບໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ຊົມ. ຍ້ອນການປະດິດຄິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງນັ້ນ, ພ້ອມກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ຮູບແບບສວນ, ໜອງ, ຄອກຂອງອ້າຍ ສ໋າງ ລວມເນື້ອທີ່ກວ່າ 5.000 ຕາແມັດ. ປະຈຸບັນ, 2 ຊ່ອງ Youtube ແລະ 1 ຊ່ອງ Tiktok ທີ່ບັນທຶກບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານປະຈຳວັນຂອງອ້າຍ ສາງ ກໍ່ມີກວ່າ 200.000 ຄົນຈົດທະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມເກືອບ 90.000 ຄົນ. ບັນດາຊ່ອງດັ່ງກ່າວພວມສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກວົງຄະນະຍາດ ແລະ ຜູ້ມັກຮັກ.
ອ້າຍ ຮ່າວັນສາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບ, ຍາມໃດອ້າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍຈາກຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍອດລາຍຮັບຈາກຮູບແບບສວນ, ໜອງ, ຄອກ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາດີຈີຕອນຄອນເທນຂອງຄອບຄົວມີລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ 80 – 100 ລ້ານດົ່ງ/ເດືອນ (3.500 – 4.000 USD/ເດືອນ).
“ເມື່ອມີລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ທະວີຄູນຮູບແບບຂອງຕົນ, ສ້າງຫຼາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ຄັກກວ່າ, ເພື່ອທັງສ້າງຮູບແບບສວນ, ໜອງ, ຄອກຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ທັງເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນດາຄຼິບມ່ວນໆມາຝາກເຖິງຜູ້ຕິດຕາມ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ”.
ອ້າຍ ຫງວຽນຕວັນແອັງ, ຮອງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເຊີນລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເພື່ອທະວີຄູນຮູບແບບ startup ຂອງອ້າຍ ຮ່າວັນສ໋າງ, ປະຈຸບັນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເຊີນລາ ທຸກຂັ້ນ ພວມຕັ້ງໜ້າຍູ້ແຮງວຽກງານຫັນເປັນດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ.
“ບັນດາລາຍການ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມ startup, ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ພິເສດແມ່ນໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ກໍຄືເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມພັດທະນາກຳລັງຄວາມສາມາດ, ພູມປັນຍາປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພື່ອນບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ”.
ບັນດາໝາກຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ອ້າຍ ຮ່າວັນສາງ ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ “ຕໍ່ກຳລັງແຮງກ້າ” ໃຫ້ແກ່ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມທີ່ພວມມີຄວາມຄາດຫວັງ startup ຢູ່ ເຊີນລາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຮູບແບບທີ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມເມືອງ ຟູ່ອຽນ ເລືອກເອົາໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ໂຄງການ startup ຊາວໜຸ່ມຊົນນະບົດປີ 2024.