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ຂ່າວສານ

ແນະ​ນຳ​ບາງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໃນ​ແຂວງ ນິງ​ທ້ວນ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 370 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 33 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 27 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງ.

ຈາກ Bilbao, ປະເທດ ແອດສະປາຍ, ທ່ານ Jose Ignacio Cos Lezama ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພວກເພື່ອນບັນນາທິການມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງເພື່ອ ຜະລິດ ບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ, ບັນດາລາຍການກະຈາຍ ສຽງຂອງ VOV5 ມ່ວນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ”.

ເພື່ອນ ແສງອາລຸນ, ແຂວງ ຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້້ວ່າ: “ໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ອາກາດໜາວພໍສົມຄວນ, ຕອນເຊົ້າມີໝອກຫຼາຍ ແລະ ອາກາດແບບນີ້ເໝາະສົມ ໃຫ້ການປູກພືດຜັກຂອງລະດູໜາວຄື: ໝາກກະລ່ຳປີ, ຜັກກາດ, ຜັກກະລ່ຳດອກຂຽວ ຊາວກະສິກອນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມປູກພືດຜັກຫຼາຍປະເພດໃນເຂດໂນນພູແລ້ວ, ຫວັງວ່າ ອາກາດຈະເອື້ອອຳນວຍ ເພື່ອໃຫ້ລະດູການຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນດີ”.

ເພື່ອນ ພອນສະຫວັນ, ຢູ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຝາກອີເມວເຖິງລາຍການ, ໂດຍສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງສູນເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮວ່າລາກ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮວ່າລາກ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ້າວຂຶ້ນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ. ຜ່ານບົດຂຽນກ່ຽວກັບສູນເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮວ່າລາກ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ການລົງທຶນ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ແມ່ນ “ຈຸດນັດພົບ” ຂອງນະວັດຕະກຳ”.

  ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຢູ່ຄຸກ ຫວາລໍ່  

ໃນອາທິດ, ເພື່ອນ ດາວ ສັງຄົມ, ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໂທມາຖາມກ່ຽວກັບ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄຳຄືນຢູ່ ຄຸກ ຫວາລໍ່ ?

ເພື່ອນ ດາວ ສັງຄົມ ທີ່ຮັກແພງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຍາມຄ່ຳຄືນຂອງປູຊະນີຍະສະຖານບາງແຫ່ງໃນບໍລິເວນ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນລາຍການ “ໂອ້ລົມກັບເພື່ອນລາວ” ອາທິດກ່ອນໆແລ້ວ. ມື້ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຢູ່ຄຸກ ຫວາລໍ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຊາບ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມສູນເສຍ, ເຈັບປວດໃນໄລຍະສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານຄຸກ ຫວາລໍ່ ໄດ້ຈັດລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄ່ຳຄືນສັກກະລະບູຊາ”. ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ເຫັນ ປະຈັກຕາລາຍການ ສະແດງສົມທົບລະຫວ່າງແສງສີສຽງ ແລະ ການສະແດງຂອງ ບັນດານັກສິລະປະການ.

ຄຸກ ຫວາລໍ່ ຈະໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຜ່ານພຶດຕິກຳທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບໄລຍະ ເວລາຕໍ່ສູ້ທີ່ອົງອາດກະຫານຂອງບັນດານັກຮົບທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອເພື່ອຍາດເອົາສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ນອກຈາກການຢ້ຽມຊົມແລ້ວ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໄດ້ຮັບບັນດາຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກ, ຄື: ຊາ, ເຂົ້າໜົມ, ວຸ້ນທີ່ເຮັດຈາກຕົ້ນຫູກວາງ ຕົ້ນສຸດທ້າຍທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຄຸກ ຫວາລໍ່. ນີ້ແມ່ນລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບການສະແດງ ດັ່ງນັ້ນລາຄາຈະແມ່ນ 300.000 ດົ່ງ (ເທົ່າກັບ 280.000 ກີບ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະບັນທຶກວີດີໂອ ເພື່ອມອບໃຫ້ແຂກທ່ຽວທ່ຽວໄດ້ເບິ່ງຄືນ.

ວັດ ໂປ ຢູ່ນິງທ້ວນ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ເພື່ອນ ພອນສະຫວັນ ໄດ້ຝາກອີເມວເຖິງລາຍການ, ຢາກຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ເພື່ອນໄດ້ອ່ານໃນໜັງສືພິມປະຊາຊົນ (ລາວ), ເພື່ອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ອາທິດຜ່ານມາ, ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໄດ້ລົງແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ (ຫວຽດນາມ) ກາຍເປັນສະຖານທີ່ດຶງດູດທີ່ສຸດ, ມີກຳລັງແກ່ງແຍ້ງສູງເມື່ອ ທຽບໃສ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ? ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບ ແຂວງນີ້”.

ເພື່ອນ ພອນສະຫວັນ ທີ່ຮັກແພງ, ແຂວງ ນິງທ້ວນ ແມ່ນແຂວງ ແຄມທະເລນອນໃນເຂດ ໃຕ້ສຸດຂອງເຂດແຄມທະເລຕອນໃຕ້ພາກກາງ ຫວຽດນາມ. ເມືອງເອກຂອງ ນິງທ້ວນ ແມ່ນນະຄອນ ຟານຣາງ - ທາດຈ່າມ. ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ 340 ກມ ໄປທາງທິດເໜືອ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ 1.380 ກມ ໄປທາງທິດໃຕ້, ກໍ່ຫ່າງຈາກສະໜາມບິນ ກາມແຣງ ປະມານ 60 ກມ, ສະດວກໃຫ້ການໄປມາ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ບາງຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນ ເອກະລັກສະເພາະຂອງແຂວງ ນິງທ້ວນ ໄດ້ຮັບການຮູ້ຈັກຈາກ ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນທົ່ວປະເທດ, ນັ້ນແມ່ນ: ໝາກອາງຸ່ນ, ໜໍ່ໄມ້ຝລັ່ງ, ໝາກເຜັດ, ໝູດຳ, ໄກ່ລາດ...

ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ຊື່ສຽງ, ໃນນັ້ນມີ: ທາດ Po Klong Garai ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງ ນິງທ້ວນ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດໃນປີ 1979, ດຶງດູດຜູ້ທີ່ເຫຼື້ອມໃສ ທາງສາສະໜາ, ຈິດວິນຍານ ກໍ່ຄືແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢາກຄົ້ນຫາ ວັດທະນະທຳ ຊາຮວິ່ງ ມາຢ້ຽມຊົມ.

ຈ່ອມພູຫີນ ແວກ: ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຊື່ດັ່ງຂອງ ອ່າວ ຫວີງຮີ - ເຊິ່ງເປັນອ່າວ ທະເລງາມທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍາກຳ ທຳມະຊາດງາມທີ່ສຸດຢູ່ອ່າວ ຫວີງຮີ. ບຶງນະ: ນອນໃນໃຈກາງຂອງເທດສະບານ ນິງທ້ວນ ແຕ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທັງງາມ ແລະ ສະຫງົບງຽບ. ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດບຶງ ນ້ຳເຄັມນີ້ ແມ່ນເຂດພູອ້ອມຮອບ ແລະ ປ່າຊາຍເລນ, ໃນເຂດໜ້ານຳ້ເຕົ້າໂຮມເຮືອ ໃຫຍ່ນ້ອຍດ້ວຍສີສັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ... ນອກຈາກນັ້ນ, ແຂວງນິງທ້ວນ ຍັງມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງທີ່ພວມຖ້າເພື່ອນ ພອນສະຫວັນ ມາຄົ້ນຫາເດີ.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ, ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເນື້ອໃນຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຝາກມາລາຍການໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຫວັງວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສືບຕໍ່ຝາກຈົດໝາຍ, ອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບມາຫາລາຍການ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຊ່ວຍລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ. ພວກເພື່ອນສາມາດຝາກຈົດໝາຍມາຍັງລາຍການໂດຍຈ່າໜ້າຊອງວ່າ: ພາກພາສາລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ເຮືອນເລກທີ 45 ຖະໜົນ ບ່າຈ້ຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼືໂທມາໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ຕາມເບີໂທ 0084.243.8256631 ຫຼື ອີເມວ laovov5@gmail.com. ທ່ານຜູ້ຟັງກໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊ vovworld.vn ເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ແລະ ຕິຊົມບັນດາລາຍການທີ່ທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ. ຂໍຂອບໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນບຸນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV -2023

ໄຂວັນບຸນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV -2023

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ ສອງວັນ (ຄືວັນທີ 22 – 23 ພະຈິກ), ເຫດການແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ “ວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ 2023”.
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