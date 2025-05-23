ຂ່າວສານ
ແຈ້ງການພິເສດ: ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ
ທ່ານອະດີດກຳມະການກົມການເມືອງ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ອະດີດປະທານສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ, ເກີດວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 1973; ບ້ານເກີດ: ຕາແສງ ໂຟແຄງ, ເມືອງ ດຶກໂຟ (ປະຈຸບັນແມ່ນເທດສະບານ ດຶກໂຟ), ແຂວງ ກວາງງ້າຍ; ພັກຢູ່ເຮືອນເລກທີ 298, ຖະໜົນ ຫວ້ານຝູກ, ບ້ານ ລ້ຽວຢາຍ, ເມືອງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ພາຍຫຼັງເຈັບເປັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ເຖິງວ່າ ພັກ, ລັດ, ໝູ່ຄະນະບັນດາສາດສະດາຈານ, ທ່ານໝໍໄດ້ປິ່ນປົວ, ຄອບຄົວເບິ່ງແຍງດູແລ, ແຕ່ຍ້ອນມີອາຍຸສູງ, ເປັນພະຍາດໜັກ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນເວລາ 22 ໂມງ 51 ນາທີ, ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2025 (ວັນທີ 23 ເດືອນ 4 ປີມະເສັງ, ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ຢູ່ເຮືອນພັກສ່ວນຕົວ, ລວມອາຍຸໄດ້ 88 ປີ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດເປັນເວລາກວ່າ 50 ປີ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນພາລະກິດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ, ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊດາວເຫຼືອງ, ຫຼຽນກາອາຍຸພັກ 65 ປີ, ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ, ນາມມະຍົດອັນສູງສົ່ງອື່ນໆອີກຈາກພັກ, ລັດ.
ເພື່ອສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງຈັດພິທີງານສົບທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ດ້ວຍພິທີໄວອາໄລລະດັບຊາດ.
ພິທີເຂົ້າຂ່ຳນັບສົບ, ວາງພວງມາລາ, ພິທີກ່າວໄວ້ອາໄລ, ພິທີປົງສົບ
ພິທີຂ່ຳນັບສົບ, ວາງພວງມາລາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍງານສົບລະດັບຊາດ, ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ, ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2025 ຮອດເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2025.
ພິທີກ່າວໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດໃນເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ, ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2025, ຢູ່ຫໍງານສົບລະດັບຊາດ, ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ພິທີປົງສົບ ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີໃນວັນດຽວກັນ ຢູ່ສຸສານບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຕາແສງ ໂຟແຄງ, ເທດສະບານເມືອງ ດຶກໂຟ, ແຂວງ ກວາງງ້າຍ.
ໃນ 2 ວັນຈັດງານສົບລະດັບຊາດ, ບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານ, ເຂດສາທາລະນະ ເອົາທຸງລົງເຄິ່ງເສົາ, ງົດກິດຈະກໍາມ່ວນຊື່ນທຸກຮູບແບບ.
ຄະນະຈັດພິທີງານສົບທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ລວມມີສະມາຊິກ 25 ທ່ານ, ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.