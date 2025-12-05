ຂ່າວສານ ແຄ້ງຮວ່າ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ ມອບໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ເຮືອນພັງຖະຫຼົ່ມໝົດຫຼັງ ຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ 05/12/2025 ຢູ່ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ທ່ານ ເຈິ່ນຟອງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ “ບັ້ນກວາງຈຸງ” ແລະ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ບ້ານໄຕ 2, ຕາແສງ ຢຽນດ່ຽນທີ່ເຮືອນຖືກພັງຖະຫຼົ່ມໃນຄັ້ງຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາ. ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ (ພາບ: nhandan.vn)ວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ຕາແສງ ຢຽນດ່ຽນ, ແຂວງແຄ້ງຮວ່າໄດ້ຈັດພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ເຮືອນພັງຖະຫຼົ່ມລົງໝົດຫຼັງຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ. ຢູ່ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ທ່ານ ເຈິ່ນຟອງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ “ບັ້ນກວາງຈຸງ” ແລະ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ບ້ານໄຕ 2, ຕາແສງ ຢຽນດ່ຽນທີ່ເຮືອນຖືກພັງຖະຫຼົ່ມໃນຄັ້ງຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ເຈິ່ນຟອງສະເໜີບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຮີບດ່ວນ ສ້າງແຜນການໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ເຮືອນຖືກພັງຖະຫຼົ່ມ ແລະ ສ້ອມແປງບັນດາເຮືອນທີ່ເປ່ເພໜັກ ພ້ອມກັນນກັ້ນກໍ່ສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ອນບຸນເຕັດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)