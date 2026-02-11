Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ແຄັງ​ຮ​ວ່າ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 33 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2030

ທາງແຂວງ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນສູນບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລສາກົນ, ນອນໃນກຸ່ມ 5 ແຂວງ, ນະຄອນນຳໜ້າທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງຖານະບົດບາດແມ່ນສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວພົ້ນເດັ່ນຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ຮັບຮູ້ງ່າຍ ແລະ ລະບົບນິເວດການທ່ອງທ່ຽວເປັນເອກະພາບ”ເທື່ອລະກ້າວ.
  ທ່ານ ຫງວຽນລອງບຽນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄັງຮວ່າ (ພາບ: qdnd.vn)  

ໃນພິທີປະກາດຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ໄລຍະ 2026 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ທີ່ດຳເນີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ ຫງວຽນລອງບຽນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄັງຮວ່າ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງແຂວງ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນສູນບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລສາກົນ, ນອນໃນກຸ່ມ 5 ແຂວງ, ນະຄອນນຳໜ້າທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງຖານະບົດບາດແມ່ນສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວພົ້ນເດັ່ນຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ຮັບຮູ້ງ່າຍ ແລະ ລະບົບນິເວດການທ່ອງທ່ຽວເປັນເອກະພາບ”ເທື່ອລະກ້າວ. ໃນນັ້ນ, ຮອດປີ 2030, ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ຄາດວ່າມີຫ້ອງພັກເຊົາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 100.000 ຫ້ອງ; ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 9 ຕື້ USD; ຕ້ອນຮັບແຂກພັກເຊົາ 33 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ໃນນັ້ນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວມເອົາ 40 – 45%); ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານກວ່າ 300.000 ຄົນ.

ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຍຸດທະສາດກຳນົດ 6 ກຸ່ມມາດຕະການແກ່ນສານລວມມີ:ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແຄັງຮວ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ; ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ຍົກສູງຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ; ຍົກລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ; ຮັບປະກັນດ້ານການເງິນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການບໍລິຫານແບບອັດສະລິຍະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ ແລະ ກວມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ແຕ່ວັນທີ 2-10 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 64 ຂອງຄະນະກຳມະການພັດທະນາສັງຄົມ ສປຊ (CSocD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳສັງຄົມ ຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍສົມທົບກັນ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ກວມລວມ” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ.
