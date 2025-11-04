Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ແຂ​ວງ​ດຽນ​ບ​ຽນ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 3 ໂຮງ​ຮຽນ​ກິນນອນ​ລະ​ຫ່າງ​ຂັ້ນ, ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ

ນີ້ແມ່ນ 3 ໃນຈຳນວນ 9 ໂຄງການໂດຍແຂວງມອບໜ້າທີ່ຜັນຂະຫຍາຍໃນປີ 2025 ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກິນນອນລະຫວ່າງຂັ້ນ ຢູ່ 248 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດ.
ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາບ: Hải Yến)

ວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ 3 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນຄື ນົວງາມ, ນາບຸງ ແລະ ຊາມມື້ນ, ແຂວງດຽນບຽນໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຂຶ້ນພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ 3 ແຫ່ງ. ນີ້ແມ່ນ 3 ໃນຈຳນວນ 9 ໂຄງການໂດຍແຂວງມອບໜ້າທີ່ຜັນຂະຫຍາຍໃນປີ 2025 ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກິນນອນລະຫວ່າງຂັ້ນ ຢູ່ 248 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ນົງກວາງທັ້ງ, ເລຂາຄະນະພັກຕາແສງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ນົວງາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນັບແຕ່ເວລາມີແຜນນະໂຍບາຍ, ຕາແສງໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດແຈ້ງໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ, ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ ແລະ ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິຊາການສຳຫຼວດຂອບຂະໜາດ, ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂົນຂວາຍ, ໂຄສະນານັບແຕ່ຄະນະພັກ ຈົນຮອດອຳນາດການປົກຄອງຂອງບ້ານ, ພິເສດບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີດິນຖືກເກັບຄືນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີສູງ ເພື່ອໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນ 31 ສິງຫາ 2026 ຈະມອບຮັບ ແລະ ກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
