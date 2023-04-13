Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການຄ້າຢູ່ເຂດຊາຍແດນ

ແຕ່ກາງເດືອນ ມີນາ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄິດສະເລ່ຍແຕ່ລະມື້ມີປະມານ 1.000 ເທື່ອຄົນໄດ້ເຮັດລະບຽບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ອອກແຮງງານໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ
(ພາບປະກອບ)

ພາຍຫຼັງ 3 ເດືອນທີ່ ຈີນ ດັດປັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຮິວງີ້ (ມິດຕະພາບ) ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ເກືອບຄືວ່າໄດ້ກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິກ່ອນທີ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19ແຜ່ລະບາດ. ພິເສດ, ແຕ່ກາງເດືອນ ມີນາ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄິດສະເລ່ຍແຕ່ລະມື້ມີປະມານ 1.000 ເທື່ອຄົນໄດ້ເຮັດລະບຽບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ອອກແຮງງານໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ… ທ່ານຮ້ອຍເອກ ຮ່ວາງຈ້ອງຂາຍ, ຫົວໜ້າກອງລະບຽບການດ່ານກວດກາຊາຍແດນ ຮິວງີ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຢູ່ນອກເຂດດ່ານຊາຍແດນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັບຊ້ອນກຳລັງກວດກາ ແລະ ຊີ້ນຳພາຫະນະ, ການເດີນທາງຂອງແຂກເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ກໍຄືບັນດາພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກ- ນຳເຂົ້າ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດໃຫ້ແຂກ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ກະກຽມແຜນການໃນກໍລະນີມີແຂກເຂົ້າເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 5.000 ຫາ 6.000 ເທື່ອຄົນ/ວັນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້”.

ເພື່ອກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ຫົວໜ່ວຍທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລ້າງເຊີນ ພວມສືບຕໍ່ບຳລຸງສ້າງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື, ສ້າງ ແລະ ເຮັດໃໝ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ ແລະ ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານທ່ອງທ່ຽວກັບແຂວງ ກວາງຊີ, ປະເທດ ຈີນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

PAPI 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຟື້ນ​ຟູ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

PAPI 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຟື້ນ​ຟູ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ຜົນການສຳຫຼວດ ດັດຊະນີ PAPI ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມານພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ອັນໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ ໃນປີຜ່ານມາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top