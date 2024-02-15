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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 235 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ- ດົງດາ ຢ່າງສົມກຽດ

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ວາດພາບຄືນຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໄຕເຊີນ, ພິເສດແມ່ນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ - ດົງດາ.
(ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 235 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ- ດົງດາ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 4 ບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024), ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 235 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ- ດົງດາ (1789 - 2024).

ທີ່ພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ວາດພາບຄືນຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໄຕເຊີນ, ພິເສດແມ່ນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ - ດົງດາ. ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍກຳລັງແຮງອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງຂະບວນການຊາວກະສິກອນ ສົມທົບກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີຂອງທັງຊາດ.

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຕວນແທັງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ແລ້ວ, ໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ - ດົງດາ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໄຕເຊີນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈສ້າງກຳລັງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ສ້າງແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດສຳຄັນຂອງເຂດທາງທິດໃຕ້ພາກກາງ.

“ບັນດາບາດກ້າວທີ່ວ່ອງໄວ, ກ້າຫານໄດ້ສ້າງເປັນໄຊຊະນະ ງອັກໂຮ່ຍ - ດົງດາ ລະດູບານໃໝ່ 1789. ກໍ່ດ້ວຍຈິດໃຈອະມະຕະນັ້ນ, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳແຂວງ, ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນໃນແຂວງ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ບິ່ງດິ້ງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍງາມ, ຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ກາຍເປັນແຂວງພັດທະນານອນໃນກຸ່ມນຳໜ້າຂອງເຂດພາກກາງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຢັ້ງຢຶນວ່າ: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ວິກິດການທັນຍາພືດພວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນໄພນາບຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
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