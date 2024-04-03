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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຂຸດຄົ້ນ ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ພວມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ເສົາຄ້ຳຫລັກເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ຈິດວິນຍານ; ທ່ອງທ່ຽວຊອກຮູ້ສີສັນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ຢ້ຽມຊົມທິວທັດທຳມະຊາດ. ແຂວງ ໄດ້ກຳນົດການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແຫນງເສດຖະກິດປາຍແຫລມ; ສ້າງກຳລັງຫນູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ຫັນປ່ຽນອົງປະກອບເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ. ພາບ:dangcongsan.vn

ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້ໃນການມາທ່ຽວຊົມ ດ້ຽນບຽນ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ກຳລັງດຶງດູດໃຈຂອງຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ນພາບແຕ້ມ Panorama ບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນພາບແຕ້ມໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນພາບແຕ້ມ 3 ແຜ່ນໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນໂລກ. ໃນພາບແຕ້ມນີ້ ທັງໝົດຮູບພາບ, ເຫດການໄດ້ເຕົ້າໂຮມ, ເຊື່ອມຈອດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມການຜັນແປຂອງບັ້ນຮົບ, ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຊົມມີການສັງເກດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ກ່ອນນີ້ 70 ປີ (1954-2024). ນາງ ກ່ຽວທິຈາງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ນະຄອນ ເຊີນລາ ແຂວງ ເຊີນລາ ແບ່ງປັນວ່າ:

 “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອມາຢາມແຫ່ງນີ້. ບັນດາຮູບພາບຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຊື່ງຄົນລຸ້ນກ່ອນໄດ້ເສຍສະຫລະເພື່ອຍາດເອົາສັນຕິພາບມາໃຫ້ພວກເຮົາຄືໃນປະຈຸບັນ; ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະຫນາວ່າ ຈະມີຫລາຍໂອກາດໄດ້ກັບຄືນມາແຫ່ງນີ້ເພື່ອຊອກຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າລາສີ ຊື່ງຄົນລຸ້ນກ່ອນໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້”.

ໂດຍແມ່ນເຂດດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫລາຍຢ່າງໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ, ທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ສະນັ້ນ ນອກຈາກການທ່ອງທ່ຽວຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດແລ້ວ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຫລາຍຢ່າງຕິດພັນກັບສີສັນວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນງານບຸນດອກບານ ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນກາງເດືອນ ມີນາ ທຸກປີ ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ອັນໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.

ໂດຍມີການປ່ຽນແປງໃນວິທີເຮັດການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ສະນັ້ນ ປີກາຍນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ເປັນຈຳນວນ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສິ່ງນີ້ ໄດ້ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ ພິເສດໃນສະພາບການປີນີ້ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດ້ຽນບຽນ 2024. ທ່ານ ຫງວຽນມິງຝູ ຫົວຫນ້າພະແນກວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ຕົວເລກ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນມາທ່ຽວຊົມແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໃນປີ 2023 ແມ່ນສັນຍານດີທີ່ສຸດ ເຖິງວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ່າອາກາດສະຍານ ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອງຢຸດຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບ, ສ້ອມແປງ. ໝາກຜົນນີ້ ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕັ້ງຫນ້າຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ”.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຽດສະຫງ່າ ດ້ຽນບຽນຝູ”- ປະສົບການຕົວຈິງໂດຍບໍ່ມີຈຸດສິ້ນສຸດ”, ປີນີ້ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ ດ້ຽນບຽນ ບຸກທະລຸ, ສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ທ່ານ ເລແທ່ງໂດ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຂອບເຂດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດ້ຽນບຽນ ປີ 2024 ມີເກືອບ 170 ໂຄງການ, ເຫດການ.

 “ດ້ຽນບຽນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມບັນດາທັດສະນີຍະພາບ, ຄວາມງາມດ້ານສີສັນວັດທະນະທຳຂອງ 19 ຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ ກໍ່ຄືຢ້ຽມຢາມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຂອງບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ກ່ອນນີ້ 70 ປີ.”

ຫັນເປົ້າໝາຍ ນຳການທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຂະແຫນງເສດຖະກິດປາຍແຫລມ, ດ້ຽນບຽນ ພວມຍູ້ແຮງການພັດທະນາຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວອຸດສາຫະກຳ “ປອດຄວັນ” ຕາມທິດເປັນມືອາຊີບ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ. ດ້ວຍທັດສະນະຖືນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້, ແຂວງ ພວມຫັນຄາດໝາຍຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 1,3 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳຂັ້ນສູງ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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