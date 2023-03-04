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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ຊອກຈັງ ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU

ຕາມຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຊອກຈັງ ແລ້ວ, ທາງແຂວງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຕ້ານຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.
  (ທີ່ການເຮັດວຽກ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ຊອັກຈັງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ຊອກຈັງ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU); ພັດທະນາການລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ… ໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອກຈັງ.

ຕາມຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຊອກຈັງ ແລ້ວ, ທາງແຂວງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຕ້ານຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ທາງແຂວງມີກຳປັ່ນຫາປາ 1.000 ລຳ, ໃນນັ້ນມີກຳປັ່ນຫາປາຢູ່ເຂດໄກຝັ່ງ 339 ລຳ, ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອຸປະກອນຕິດຕາມການເດີນເຮືອ. ກວ່າ 1 ປີຜ່ານມາ, ທາງແຂວງບໍ່ມີກຳປັ່ນຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດທະເລ. ທ່ານ ຮີນງອັກຢ້າ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງ ຊອກຈັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊາບຊຶມການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຈາກທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແຕ່ຂັ້ນແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ພາລະກອນກໍ່ໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ. ປະຊາຄົມຊາວປະມົງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດແບ່ງເສັ້ນຊາຍແດນກ່ຽວກັບທະເລ ໝູ່ເກາະເທື່ອລະກ້າວ, ຈາກນັ້ນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊາວປະມົງກໍ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການລະເມີດກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ທາງແຂວງກໍ່ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງອາຊີບການປະມົງຂຸດຄົ້ນໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນເທື່ອລະກ້າວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
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