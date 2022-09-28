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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ແລະ ຈຳປາສັກ (ສປປ ລາວ) ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່...
  ການພົບປະເຈລະຈາ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:TTXVN)  

ວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ດົ່ງເຫີຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ແລະ ຈຳປາສັກ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື. ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການເຈລະຈາດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາອົງການຂອງພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ໝູ່ຄະນະຈະແລກປ່ຽນຄະນະແບບໝູນວຽນ 2 ປີ/ເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນ ແລະ ເປັນເອກະພາບເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ; ສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ສອງແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ - ຈຳປາສັກ ເວົ້າສະເພາະ. ກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນຮ່ວມມືລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ, ການຜະລິດສິນຄ້າ…ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດການຕໍ່ກຳນົດເວລາໃບຈົດທະບຽບຈຳໜ່າຍຢຸກຢາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກຊຳລະຄ່າກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19; ຕີລາຄາບັນດາລະບອບ, ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
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