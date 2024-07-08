ຂ່າວສານ
ແຂວງເລິມດົ່ງວາງເປົ້າໝາຍຮັບເລືອດບໍລິຈາກໄດ້ 2000 ຖົງ ໃນ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດແດງ”
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົງ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດແດງ” ຄັ້ງທີ XII ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດີເດັ່ນໃນປີ 2024. ຈຸດສຸມຂອງລາຍການແມ່ນໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ ປະຊາຊົນ 4.500 ເທື່ອຄົນ ກ່ຽວກັບການອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈ່າງ ມາແຕ່ກຳເນີດ, ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍຊາວທ້ອງຖິ່ນກ່ວາ 2000 ຄົນຈົດທະບຽນອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງເລືອດໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍເຈີ້ໄຣ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ ວັນບຸນ ບໍລິຈາກເລືອດ ຄັ້ງທີ XII ຢູ່ນະຄອນດ່າລາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮັບເລືອດຍບໍລິຈາກໄດ້ 800 ຖົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາວັນບຸນບໍລິຈາກເລືອດຕອບສະໜອງ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດແດງ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕ້ອນຮັບເລືອດກ່ວາ 1.200 ຖົງ.