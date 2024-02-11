ຂ່າວສານ
ແຂກສາກົນນັບພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ອ່າວຮ້າລອງ ໃນຕົ້ນປິໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ, ອ່າວຮ້າລອງ ແຂວງກວາງນິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ, ຂຶ້ນກຳປັ່ນໄປທ່ຽວອ່າວທີ່ເປັນມໍລະດົກ
ຄະນະແຂກທຳອິດຂອງປີໃໝ່ ປີມະໂລງທີ່ມີ 298 ຄົນໄດ້ມາຮອດທ່າກຳປັ່ນແຂກສາກົນ ຮ້າລອງ ໃນບັນຍາດຟືດຟື້ນຂອງການຟ້ອນສິງໂຕ ແລະ ເຕັ່ມໄປດ້ວຍສີແດງຂອງດອກຄາຍ. ທ່ານ ກາວເຕືອງຮຸຍ ປະທານຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ມີໜ້ານັບແຕ່ເຊົ້າ ເພື່ອຕ້ອຍຮັບແຂກຜູ້ທຳອິດ, ມອບດອກໄມ້ ແລະ ອັ່ງເປົາເງິນໂຊກດີ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄຳອວຍພອນປີໃໝ່…ຄາດວ່າ, ໃນວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ, ຈະມີແຂກປະມານກ່ວາ 4000 ເມື່ອຄົນຂຶ້ນກຳປັ່ນ ໄປຢ້ຽມຊົມ ອ່າວ ຮ້າລອງ.