Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂກ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ອ່າວ​ຮ້າ​ລອງ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປິ​ໃໝ່

ຄາດວ່າ, ໃນວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ, ຈະມີແຂກປະມານກ່ວາ 4000 ເມື່ອຄົນຂຶ້ນກຳປັ່ນ ໄປຢ້ຽມຊົມ ອ່າວ ຮ້າລອງ.
(ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ, ອ່າວຮ້າລອງ ແຂວງກວາງນິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ, ຂຶ້ນກຳປັ່ນໄປທ່ຽວອ່າວທີ່ເປັນມໍລະດົກ

ຄະນະແຂກທຳອິດຂອງປີໃໝ່ ປີມະໂລງທີ່ມີ 298 ຄົນໄດ້ມາຮອດທ່າກຳປັ່ນແຂກສາກົນ ຮ້າລອງ ໃນບັນຍາດຟືດຟື້ນຂອງການຟ້ອນສິງໂຕ ແລະ ເຕັ່ມໄປດ້ວຍສີແດງຂອງດອກຄາຍ. ທ່ານ ກາວເຕືອງຮຸຍ ປະທານຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ມີໜ້ານັບແຕ່ເຊົ້າ ເພື່ອຕ້ອຍຮັບແຂກຜູ້ທຳອິດ, ມອບດອກໄມ້ ແລະ ອັ່ງເປົາເງິນໂຊກດີ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄຳອວຍພອນປີໃໝ່…ຄາດວ່າ, ໃນວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ, ຈະມີແຂກປະມານກ່ວາ 4000 ເມື່ອຄົນຂຶ້ນກຳປັ່ນ ໄປຢ້ຽມຊົມ ອ່າວ ຮ້າລອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top