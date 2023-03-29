ຂ່າວສານ
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາຮ່າໂນ້ຍບັນລຸເກືອບ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2023
ປັດຈຸບັນ, ຮ່າໂນ້ຍມີສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ວາ 3.700ແຫ່ງ ດ້ວຍຫ້ອງພັກກ່ວາ 70.200 ຫ້ອງ, ໃນນັ້ນມີໂຮງແຮງກ່ວາ 600 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບແຕ່ 1 – 5 ດາວ. ລະບົບບັນດາຮາກຖານການບໍລິການຊື້ເຄື່ອງ, ກິນດື່ມ, ລະຫຼິ້ນບັນເທິງ ທີ່ບັນລຸມາດຖານໃນການຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ດຶດງູດ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນມາຢ້ຽມຊົມ, ຊື້ເຄື່ອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບ, ພັດທະນາບັນດາເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວນັບ ແຕ່ໃຈກາງນະຄອນຕະຫຼອດຮອດບັນດາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວ ແລະ ວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດມາສຳຫຼວດຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ.