ແກ້ໄຂບັນຫາຍົກເລີກບົດເຫຼືອງ IUU: ແຂວງອານຢາງ ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາທ່າກຳປັ່ນຫາປາ
ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ໂຮ່ວັນມຶ່ງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບ IUU ແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ສະເໜີຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບເຮັ່ງຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ ສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢ່າງຄົບຊຸດ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫ້ອງວ່າການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SMS ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ IUU ຜ່ານເບີໂທລະສັບມືຖືຂອງປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສິນໃນນ້ຳ, ເອກະສານແນະນຳການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິນໃນນ້ຳ, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU.