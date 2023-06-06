ຂ່າວສານ
ແກ້ໄຂບັນດາວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ວາລະຊັກຖາມຄັ້ງທຳອິດໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍການຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງທ່ານດ່າວງອກຢຸງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລ້ວ, ເນື້ອໃນການຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າ 4 ກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງລັດ ຂອງບັນດາກະຊວງຄື: ກະຊວງແຮງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຮີບດ່ວນໃນສະເພາະໜ້າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານຍຸດທະສາດ, ຍາວນານອີກດ້ວຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ການຊັກຖາມ ແລະ ການພິຈາລະນາການຕອບຄຳຊັກຖາມ ແມ່ນຮູບການຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕ, ສິດອຳນາດກົດໝາຍ, ເປັນມືອາຊີບ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ບົນພື້ນຖານການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ລະອຽດລະອໍ, ດ້ວຍພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນຂະແໜງ, ຂົງເຂດປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ສະສົມຈາກວິວັດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ດ້ວຍຈິດໃຈເຮັດວຽກຕັ້ງໃຈ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ກົງໄປກົງມາ, ຢາກຮ່ຳຢາກຮຽນ, ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ຈະຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕົວຈິງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້
ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳ, ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ໄລ່ສະເລ່ຍອັດຕາວ່າງງານໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ ນີ້ແມ່ນ 2,25%ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດ. ການຕີລາຄານີ້ແມ່ນມີຄວາມພາວະວິໄສ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ, ອີງຕາມບັນດາມາດຖານລະອຽດໂດຍສາກົນວາງອອກ. ຈຳນວນແຮງງານບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳແມ່ນຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆໂດຍບັນດາວິສາຫະກິດຫຼຸດຜ່ອນໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ, ສ້າງໂຄງປະກອບການຜະລິດຄືນໃໝ່, ປ່ຽນແປງກຳລັງແຮງງານ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວຽກເຮັດງານທຳ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີດ່າວງອກຢຸງ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນ ວຽກເຮັດງານທຳ; ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳສະບັບປັບປຸງ ຈະມີການກຳນົດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.