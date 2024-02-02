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ຂ່າວສານ

ເຮືອນ​ຍາມ DK1 ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ

ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍາມໃດກໍ່ມີທະຫານເຮືອ ຍາມທັງເວັນແລະຄືນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດ. ລະດູບານໃໝ່ກຳລັງວຽນມາ ຢູ່ເຮືອນຍາມ DK1.
ສະຫາຍ ຟ້າມວັນເຍິນ (ພາບ: VOV5)

ເຮືອນຍາມ DK1 ແມ່ນກຸ່ມການບໍລິການເສດຖະກິດ - ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຮູບແບບບັນດາເຮືອນຍານ ຢູ່ທ່າມກາງທະເລ, ຫ່າງຈາກດິນຕໍ່ແຜ່ນປະມານ 250 – 350 ໄມທະເລ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍາມໃດກໍ່ມີທະຫານເຮືອ ຍາມທັງເວັນແລະຄືນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດ. ລະດູບານໃໝ່ກຳລັງວຽນມາ ຢູ່ເຮືອນຍາມ DK1. ສະຫາຍ ຟ້າມວັນເຍິນ ທະຫານເຮືອໜຸ່ມ ຫາກໍ່ມາເຮືອນຍາມ DK1 ເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນ້ອງຮູ້ສຶກກະຕືລືລົ້ນປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ  ຕື້ນຕັນໃຈຫຼາຍຢູ່ທີ່ນີ້ ນ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ ຈາກບັນດາອ້າຍນ້ອງດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານຈົ່ງຮັກສາສຸຂະພາບລູກຈະປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ແລ້ວກັບຄືນເມືອບ້ານຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນ ມັງກອນ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄຳຊີ້ນຳຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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