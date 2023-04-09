Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມຢູ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງດີງາມ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ ສອງວັນ.

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມຢູ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງດີງາມ. ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ບັນດາສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ກໍ່ຜົນປະທົບຫຼາຍແງ່ມູມຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມລາວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງຕໍ່ການເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ຊິດ​ຍອດພູ​ເຂົາ Fansipan - ການ​ລົງ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່ຍາກ​ຈະຫຼົງ​ລືມ​ໄດ້​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄທ

ພິ​ຊິດ​ຍອດພູ​ເຂົາ Fansipan - ການ​ລົງ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່ຍາກ​ຈະຫຼົງ​ລືມ​ໄດ້​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄທ

ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ຊາປາ, ແຂວງລາວກາຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ອາດພາດໄດ້ຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ ເມື່ອມີໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມເຂດພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອມາ ຊາປາ, ສະຖານທີ່ເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວຢາກແວ່ຢາມທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນເຂດທ່ອງທ່ຽວ Sun World Fansipan Legend ແລະ ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການພິຊິດຍອດພູ Fansipan “ຊາຍຄາອິນດູຈີນ” ຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ 3.143 ແມັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top