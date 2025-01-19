ຂ່າວສານ
ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ພາຍຫລັງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ປະກາດວ່າ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ກຳລັງ ຮາມາດສ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ຢູ່ ເຂດກາຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເອີລົບ ໄດ້ອອກສຽງຊົມເຊີຍບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ຢູ່ ບຣຸກແຊນ ປະເທດ ແບນຊິກ, ທ່ານ Anouar El Anouni ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ, ສິ້ນສຸດວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 15 ເດືອນ. ທ່ານ Anouar El Anouni ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫລືອລວມມູນຄ່າ120 ລ້ານເອີໂຣ ໃຫ້ແກ່ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ ເຂດກາຊາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຫນູນຊ່ວຍບັນດາຝ່າຍປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ. ປະຈຸບັນ ເອີລົບ ພວມເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານຫນູນຊ່ວຍເຂດຊາຍແດນ ຂອງອີຢູ ຢູ່ ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຄືນໃຫມ່ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລດສະຕິນ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ.