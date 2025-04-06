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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົ້ມຫົວໄວ້ອາໄລ

ເມື່ອຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍດາຍຢ່າງສຸດຊື້ງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ການນຳຜູ້ດີເດັ່ນ, ລູກຮັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຈົງຮັກພັກດີ, ອຸທິດສ່ວນສູ້ຊົນ, ເສຍສະຫຼະເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຊາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດລາວ.

       ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ສີສະວັດ ອິນພະຈັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການກະທຳ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຕໍ່ການນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ພິເສດ, ທ່ານຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈໄວ້ທຸກລະດັບຊາດເປັນເວລາ 02 ວັນ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງຊາດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົ​ມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົ​ມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
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