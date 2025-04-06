ຂ່າວສານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ເມື່ອຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍດາຍຢ່າງສຸດຊື້ງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ການນຳຜູ້ດີເດັ່ນ, ລູກຮັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຈົງຮັກພັກດີ, ອຸທິດສ່ວນສູ້ຊົນ, ເສຍສະຫຼະເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຊາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດລາວ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ສີສະວັດ ອິນພະຈັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການກະທຳ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຕໍ່ການນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ພິເສດ, ທ່ານຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈໄວ້ທຸກລະດັບຊາດເປັນເວລາ 02 ວັນ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງຊາດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.