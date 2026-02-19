Báo Ảnh Việt Nam

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ ຍື່ນ​​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ທ່ານ ຫງວຽນນາມເຢືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ. ອາຣັບ ອີຢິບ ແລະ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas, ກາຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມບໍ່ປະຈຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນນາມເຢືອງ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງມາຍັງທ່ານ Mahmoud Abbas ປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ (ພາບ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ)  

ໃນວາລະດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ມາຍັງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ການພັດທະນາ ກໍຄື ການລະດົມຄວາມສະໜັບສະໜູນ, ຄວາມສາມັກຄີຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດຄວນຮຽນຮູ້.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນນາມເຢືອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຢ່າງຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ສະໜັບສະໜູນມາດຕະການສອງລັດ ແລະ ຖານະສະມາຊິກທີ່ສົມບູນຂອງ ປາແລັດສະຕິນຢູ່ ສປຊ, ຮັບປະກັນສິດຊົນຊາດທີ່ບໍ່ອາດລ່ວງລ້ຳໄດ້ຂອງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ St. Petersburg ແລະ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ ລັດ​ເຊຍ - ຫວຽດ​ນາມ

ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ St. Petersburg ແລະ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ ລັດ​ເຊຍ - ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານ ດັ້ງມິງຄອຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Evgeny Grigoriev, ປະທານຄະນະກຳມະການການຕ່າງປະເທດນະຄອນ St. Petersburg ຢ່າງສະໜິດສະໜົມ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026.
