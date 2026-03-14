ຂ່າວສານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Thomas Gass: ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຫວຽດນາມ ກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຈະມາເຖິງ, ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນສຳລັບປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການຮັບປະກັນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ຂັ້ນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຈຸດສຸມມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ເລື່ອງພົນລະເມືອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ທັນການ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາປະເທດຊາດ ຈະໄດ້ຫັນປ່ຽນກາຍເປັນບັນດາການປົວແປງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.