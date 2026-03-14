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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ວິດ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ Thomas Gass: ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການຮັບປະກັນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ຂັ້ນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຈຸດສຸມມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.
  ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຫວຽດນາມ ກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຈະມາເຖິງ, ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Thomas Gass ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນສຳລັບປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການຮັບປະກັນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ຂັ້ນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຈຸດສຸມມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.

        ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ເລື່ອງພົນລະເມືອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ທັນການ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາປະເທດຊາດ ຈະໄດ້ຫັນປ່ຽນກາຍເປັນບັນດາການປົວແປງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ສະຫຼອງ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ ຫວຽດ​ນາມ: ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ອາ​ວະ​ກາດ

ເປີດ​ສະຫຼອງ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ ຫວຽດ​ນາມ: ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ອາ​ວະ​ກາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳສູງ ຮວ່າລາກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັດແຖບຜ້າເປີດສະຫຼອງກິດຈະກຳສູນອາວະກາດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຂອບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບເຕັກໂນໂລຢີນອນໃນກຸ່ມກ້າວໜ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າ (ODA) ຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ລວມມູນຄ່າລົງທຶນກວ່າ 7.000 ຕື້ດົ່ງ (280 ລ້ານ USD).
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