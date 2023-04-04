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ຂ່າວສານ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ອວຍພອນບຸນປິໃໝ່ລາວ ພສ 2566

ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນປີນີ້, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮັກສາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເປັນປົກກະຕິ, ນຳປະເທດລາວ ກັບຄືນສູ່ທ່າພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້.
  ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໋າຮູ່ງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ (ພາບ:ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ທ່ານ ຫງວຽນບ໋າຮູ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄປສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ພສ 2566. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໋າຮູ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ບັນດາການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຢູ່  ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນປີນີ້, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່, ສືບຕໍ່ຮັກສາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເປັນປົກກະຕິ, ນຳປະເທດລາວ ກັບຄືນສູ່ທ່າພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້.

ສ່ວນທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົບຂອບໃຈຕໍ່ການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນທຸກດ້ານ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະທີ່ປະເທດ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ; ຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ: ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ໄດ້ໄປຮອດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ໄດ້ໄປຮອດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4

ຕາມຜູ້ສື່ຂ່າວຈາກ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ໃນເວລາ 18 ໂມງ 25 ນາທີ ຂອງວັນທີ 4 ເມສາ, ເຄື່ອງບິນພິເສດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຫ່ງປະເທດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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